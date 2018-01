Nytt styre i Melhus SV

Nyheter

Melhus SV har hatt årsmøte, og valgte da ny leder og to nye styremedlemmer.

Den nye lederen er Brit Eva Eidsmo (36), og partiet opplyser at hun jobber som lærer i grunnskolen.

– Jeg er opptatt av rettferdighet, inkludering, miljø og da særlig jordvern, skeptisk til kommersialisering av velferdstjenester og er opptatt av at vi har gode skoler med nok lærere slik at vi kan sikre at alle elevene våre trives og får opplæring tilpasset sitt nivå, opplyser Eidsmo.

Styret består av leder Brit Eva Eidsmo (36), nestleder: Oddvar Øyan (53), kasserer Andreas Noteng (34), styremedlem Marit Rundhaug (55), styremedlem Miriam Sortland Kuldvere (43) og varamedlem Anne Sørtømme (34).