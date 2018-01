Torstein Flakne fikk Melhus kommunes kulturpris

Nyheter

Melhus kommunes kulturpris for 2017 ble onsdag kveld delt ut til musikeren Torstein Flakne (57). Flakne er kjent fra band som The Kids og Stage Dolls, og regnes som en pådriver for at rockelinja på Trøndertun folkehøgskole ble etablert.

Ble holdt hemmelig

Utdelinga skjedde på tampen av åpningsarrangementet for Trøndertuns konsertsal, og Flakne hadde akkurat sunget to låter fra Stage Dolls repertoar da han ble kalt opp på scenen igjen av rektor Ronald Nygård. Varaordfører Stine Estenstad overrakte det synlige beviset på kulturprisen, mens komiteleder Berit Wold Fjelle overrakte blomster. Komite for oppvekst og kultur vedtok i november i fjor å gi Flakne kulturprisen, og bestemte at navnet på prismottakeren skulle holdes hemmelig fram til onsdag kveld.

En svært overrasket prismottaker sto på scenen og mottok hyllesten fra varaordføreren og komitelederen samt de mange inviterte. Blant de inviterte var Torstein Flaknes familie.

- Å få en slik pris - det nytter ikke å beskrive. Jeg er veldig takknemlig, sier Flakne etterpå.

Da Flakne skjønte at han var prismottakeren, uttrykte musikeren at han var helt målløs.

- Jeg var på vei opp i garderoben og var ønsket opp på scenen. Etterpå prøvde jeg å gå ned igjen. At jeg skulle få prisen, hadde jeg ingen anelse om, sier Flakne etterpå.

Stolt melhusbygg

Flakne sier at det bestandig har betydd mye for ham å være fra Melhus, og han ble av varaordføreren berømmet for å ha satt Melhus på kartet.

- Jeg er veldig stolt over å være fra Melhus, sier Flakne.

Far til Torstein, Olve, har også fått kulturprisen. Både den forrige og nåværende konsertsal er kalt opp etter Olve som var rektor ved Trøndertun.

Før prisutdelinga hadde elever ved Trøndertun ulike kulturelle innslag, og gjester som Per Borten, var også invitert til å bidra på scenen.

Den nye kultursalen har plass til 400-500 personer. Hele Trøndertun som opprinnelig er fra 1922, er blitt renovert de siste årene. Skolen er kjent for musikklinjene og danselinjene, og kan vise til 70 Spellemannsnominasjoner.

- Endelig kan vi tilby våre studenter en ordentlig kulturarena. Det er ikke bare en følelse, men en opplevelse av å stå på en proff scene. Dette er vel en av Trøndelags beste konsertscener, og er skreddersydd akustisk for forsterket musikk. Her er det siste innen teknologi, lys og lyd. Dessuten har vi fått en fin scene for dans, sa rektor Ronald Nygård i åpningstalen.