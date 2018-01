811 mistet strømmen

Nyheter

Onsdag kveld er det et massivt strømbrudd i Melhus. Ifølge TrønderEnergi er 811 kunder uten strøm. Strømstansen skal ha skjedd 17.24. Trønderenergi har sendt ut melding til kunder om at strømmen er ventet å være tilbake klokka 20.30.

- Kunder fra Melhus og oppover til Lundamo har falt ut, og vi vet ikke hvorfor, sier kommunikasjonsmedarbeider Tore Wuttudal i Trønderenergi til Trønderbladet like før klokka 18.

Wuttudal forteller at ansatte i Trønderenergi er sendt ut for å lete etter feilen. Etter å ha undersøkt litt, viser det seg at 22kV-linja har falt ut på jordfeil, opplyser Wuttudal. Denne linja går langs dalen og E6.

- Vi begynner å legge om nettet så fort som mulig, og folk vil ganske kjapt få tilbake strømmen. De som er nærmest feilen kan måtte vente ei stund, sier Wuttudal.

Trønderenergi opplyser klokka 19.30 at strømbruddet skyldes en brent klemme ved Haltbrekka. De siste vil få tilbake strømmen cirka klokka 21.