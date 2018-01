Ett av fem tunge kjøretøy fikk bruksforbud

Nyheter

14.658 tunge kjøretøy ble kontrollert på Statens vegvesens kontrollstasjoner i Midt-Norge i 2017. Av disse var det 2787 som fikk bruksforbud. Det utgjør omtrent 19 prosent, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

- Dette kan være både alvorlige mangler som krever større reparasjoner, og mindre forhold som kan utbedres på kontrollplassen, forteller seksjonsleder Runar Inge Larsen i Statens vegvesen Region midt. Det kan være at kjøretøyet er lastet for tungt, at lasten ikke er sikret godt nok, at dekkene er for slitte, at bremsene ikke fungerer som de skal, blant annet.

Kjøre- og hviletid

Antallet førere som får bruksforbud eller blir anmeldt for brudd på reglene for kjøre- og hviletid er stabilt.

Andelen kontrollerte førere som hadde brudd på kjøre- og hviletid og som fikk bruksforbud i 2017 var 6,2 prosent mot 6,5 prosent året før.

- Vi har sett en positiv forbedring av dekkutrustningen på de tunge kjøretøyene vi stopper i kontroll, spesielt etter at kravet om mønsterdybde ble økt. Andelen som fikk gebyr for mangler ved dekk og kjetting sank fra 3,6 prosent i 2016 til 2,9 prosent i 2017. Dekk og kjetting har vært et viktig kontrollområde og antallet kontrollerte økte derfor fra 10 094 i 2016 til 12 827 kjøretøy i 2017, sier Larsen.

Færre med overlast

Når det gjelder kontroll av vekt og overlast, så økte antallet kontrollerte fra 4 913 i 2016 til 7 892 i 2017. Andelen som fikk gebyr for overlast sank imidlertid fra 13,3 prosent i 2016 til 9,3 prosent i fjor.

- Grunnen til dette er nok at det i august 2016 ble økte gebyrsatser for overlast og at dette i kombinasjon med økt kontroll har gitt gode resultater. I tillegg til at overlast kan være en fare for trafikksikkerheten, så påvirker det også slitasjen på vegene og konkurransen i transportmarkedet. I den forbindelse har vi nå et ekstra fokus på varebiler med overlast, der vi har sett en negativ utvikling over tid, sier Larsen.

Et annet kontrolltema der andelen med sanksjoner har vist en positiv forbedring, er kontroll av bombrikker. Av 7 003 kontrollerte i 2016 var andelen av de kontrollerte som fikk gebyr på 4,7 prosent, mens andelen i 2017 var sunket til 2 prosent av 8 616 kontrollerte. Dette betyr 156 færre gebyr på 8000 kr.

Bruker bilbelte

Når det gjelder lette kjøretøy så var andelen bruksforbud for tekniske forhold i 2016 på 5 prosent og i 2017 på 5,8 prosent, mens andelen av de kontrollerte i bilbeltekontroller som fikk gebyr i 2016 var på 0,8 prosent og i 2017 på 0,9 prosent.

- Vi er godt fornøyde med at de aller fleste benytter bilbelte som er vårt viktigste trafikksikkerhetstiltak. Statens vegvesen vil derfor fortsette kontrollaktiviteten på dette området som et viktig bidrag til å holde bruksprosenten oppe, sier Larsen.

Velger ut kjøretøyene

For kontrollene i 2018 vil det på tunge kjøretøy være bremsekontroller, ulovlig kabotasje, lastsikring og kjøre- og hviletid som vil være fokusområdene.

- Vi vil samtidig legge større vekt på statistisk bakgrunnsmateriale som grunnlag for valg av sted og tid for kontroller. Det gjør vi for at vi i større grad skal kunne velge ut de «riktige» kjøretøyene for kontroll. Her planlegger vi også etter hvert å kunne støtte oss til ulik databasert teknologi som hjelpemiddel til dette etter hvert som det blir tilgjengelig, sier Larsen.