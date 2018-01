En av ti EU-kontroller for dårlig utført

Nyheter

I løpet av 2017 kontrollerte Statens vegvesens tilsynkontrollører 608 biler som nettopp hadde vært inne til EU-kontroll hos verksteder i hele Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette gjør de for å sikre at verkstedene ikke jukser når de EU-godkjenner kjøretøy, opplyser vegvesenet i en pressemelding.

Av de 608 bilene som ble kontrollert, var det 62 kjøretøy hvor kontrollørene oppdaget at kontrollen var for dårlig utført, og at biler har fått EU-godkjenning uten at de skulle hatt det, fordi de er i for dårlig stand. Altså rundt ti prosent av de kontrollerte. Det kan være alvorlige ting som bremsefeil eller rustskader som ikke er oppdaget, opplyser Statens vegvesen.

- Når vi oppdager avvik, så skriver vi brev med en advarsel og med pålegg om å følge kontrollinstruksen. Dersom vi finner avvik flere ganger, så kan vi inndra deres godkjenning for en periode, som regel i 3-6 måneder, det avhenger av alvorlighetsgraden, sier Odd Nasvik i Statens vegvesen.

- Målet med stikkprøvekontrollene er å sørge for at bileierne får valuta for pengene sine når de velger hvilken virksomhet som skal få ta EU-kontrollen på bilen deres. Vi stabiliserer konkurransen når vi sørger for at de som har godkjenning gjør en redelig jobb, sier Nasvik.

Aksjonerte mot ulovlige verksteder

I november 2016 ble det gjort aksjoner mot ulovlige kjøretøyverksteder. Slike verksteder er gjerne knyttet til annen kriminalitet og utgjør en fare for trafikksikkerheten. Mange av de ulovlige verkstedene er også knyttet til sosial dumping og svarte penger.

- Vi hadde aksjoner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, der vi kontrollerte 16 ulovlige verksted og av dem ble 5 anmeldt. Disse sakene har vært etterforsket av politiet i løpet av året 2017. Like før jul i 2017 er resultatet av dette at 4 stykker har vedtatt et forelegg på mellom 10 – 50 000 kroner, mens en ikke har vedtatt enda, sier Nasvik.

