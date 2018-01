Minus 20 på Kotsøy

Nyheter

Mandag morgen er det stjerneklart og nokså kjølig mange steder. Klokka 07 ble det målt 20,2 minusgrader på Kotsøy, mens det var 16,1 minusgrader i Soknedal.

Meteorologisk institutt melder at det vil holde seg kaldt utover dagen og natta. Tirsdag er det ventet snø flere steder og stigende temperaturer. Langstidsvarselet viser at det kan bli snøbyger på onsdag, og deretter oppholdsvær og et par minusgrader. Det er ventet vindstyrke opp i kuling, så den følte temperaturen kan være lavere enn det gradestokken viser.

Les også: Advarer om at kulda kan ta liv