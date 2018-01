Katter sjelden til dyrlege

Nyheter

Til tross for at det finnes langt flere katter enn hunder i Norge, er det flest hunder som kommer til veterinær. Dette melder nyhetsbyrået Newswire.

Det finnes nærmere 700.000 katter, og litt over 500.000 hunder i Norge.

– 60 prosent av hundene kommer jevnlig til veterinær, mens kun hver fjerde katt får tilsvarende oppfølging, sier veterinær Ulrich Ohm ved AniCura Kongsvinger Veterinærklinikk. Det kan virke som at hunden for mange har høyere status som kjæledyr enn katten. Mens katten gjerne overlates til seg selv, og mange steder ofte bor ute, er hunden en del av familien. Hundene får derfor bedre omsorg.

– Jeg tror det er flere grunner til at katteeierne holder igjen i det lengste. Det kan være vanskelig å se at en katt er plaget eller er syk, for den skjuler ofte at den har smerter. Mange synes også det er krevende å få med seg katten til en veterinær, sier han.

De fleste hunder er forsikret, i motsetning til kattene. Ohm tror mange katteeiere er redd for dyre veterinærregninger.

En gang i året

Monica Alnes i Norske Rasekattklubbers Riksforbund mener altfor mange katteeiere kvier seg for å oppsøke veterinær.

– Alle tiltak som gjør terskelen lavere er viktig for en bedre kattehelse. Katter bør sjekkes av veterinær minst én gang i året, sier hun.

Katter er særlig plaget av tannsykdommer, som kan gi store smerter.

– Mange katter lider i årevis fordi tannrøttene smuldrer opp sakte. Hadde de kommet til en årlig kontroll, kunne de sluppet dette, sier Alnes.

Også vaksinering er viktig, og katter som ikke skal brukes i avl er det lurt å kastrere eller sterilisere. Dessuten bør alle katter ID-merkes, er hennes råd.

Sprer sykdom

– Villkatter kommer nesten aldri til veterinær, og blir ikke kastrert. De streifer rundt og kommer ofte i slagsmål. Gjennom bitt spres flere sykdommer, sier han.

Forebyggende tiltak som sterilisering og kastrering, og ansvarsfullt kattehold i form av vaksinering og regelmessig veterinærbesøk, vil redusere antallet villkatter og hindre at sykdommer sprer seg.