Tok fire for ulovlig snøscooterkjøring

Nyheter

Lørdag hadde Statens naturoppsyn kontroll med fokus på snøscooterløyver. Det viste seg at ikke alle snøscooterkjørerne hadde papirene i orden.

- Kontrollen førte til fire anmeldelser for kjøring i utmark uten tillatelse. Det er opp til juristen hvilken reaksjon det blir, men det ligger vel i kortene at det blir bøter, sier operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Statens naturoppsyn hadde kontrollen fra klokka 12 på lørdag, og meldte inn resultatet av kontrollen til politiet klokka 22.54.

Ødela planter med snøscooter Politiet har også fått melding om at snøscooterfører kjører slalåm mellom barnefamilier på Kregneskjølen, og har selv opplevd villmannskjøringa.

Komite for teknikk og miljø innskjerpet i fjor reglene for snøscooterkjøring for å få bukt med ulovlig kjøring. Kommunen har vedtatt å innføre snøscooterløyper, men disse er utsatt fordi kommunen ikke har nok kapasitet når det gjelder å utarbeide planer for løypene.