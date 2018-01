Graving for bedre gatelys

Nyheter

Det store gatelysprosjektet til tosifrede millioner kroner i regi av Melhus kommune, er i gang. Fagleder Knut Forsmark forteller at nytt kabelanlegg, fundamenter og lys skal på plass i Gimsvegen i Melhus sentrum.

– I første omgang kommer dette på strekninga fram til Gimsbrua. Utover våren fortsetter arbeidet på brua og til Strandvegen, sier Forsmark.

Dårlig tilstand

En kartlegging av vei- og gatebelysninga rundt om i kommunen viste at tilstanden på lysene var dårlig. Det har da også kommet mange klager fra innbyggerne. I tillegg har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krevd strømmålere fra neste år. For å få oppfylt krav og rettet opp i den dårlige tilstanden, ville det være behov for 35 millioner kroner, har teknisk etat anslått.

– Det går noen kroner på prosjektet vi har satt i gang, og det vil koste omtrent 850.000 kroner å få utført prosjektet langs Gimsvegen fram til Strandvegen. Etter hvert skal vi se på Strandvegen, sier Forsmark.

Forsmark forteller at belysning på bruene skal bli bedre, men at lyskonstruksjonene på bruene er en utfordring.

Oppdraget

On Energi og Anleggstjenester har fått oppdraget med bedre gatebelysning i Melhus sentrum, og graving er kommet i gang ved krysset Gimsvegen/Melhusvegen og langs gangveien retning Gimsbrua.