Elg hoppet over rekkverk og brakk beina

Nyheter

Lørdag kveld gikk det ille for en elg som på en fylkesvei i Skaun. Operasjonsleder Øystein Sagen i Trøndelag politidistrikt forteller at bilføreren kjørte på to elger. Den ene elgen løp til skogs, mens den andre elgen led en annen skjebne.

- Elgen hoppet over rekkverket og landet på isen med brukne bein. Viltpatruljen avlivet dyret, sier Sagen.

Mange dyr er blitt påkjørt Noen steder i Melhus skal bilister være ekstra påpasselige for der kan det plutselig dukke opp en elg eller et rådyr.

Trønderbladet er blitt kontaktet av en person som sier at det ikke stemmer at elgen ble påkjørt, men at bilføreren hadde stoppet for de to elgene. Den ene stakk av til skogs, mens den andre hoppet av veien.

- Dessverre valgte elgen å hoppe mens den var midt oppe på ei bru, og falt 5-6 meter ned i bekken der den brakk begge bakbeina, forteller mannen.

Mannen opplyser at han jobber i Viltpatruljen og at han valgte av dyrevernshensyn, å avlive elgen framfor å vente på den lokale fallviltgruppa.

- Jeg avklarte selvfølgelig dette med politiet først, opplyser mannen.