Fredag kveld ble to bilister noen tusenlapper fattigere etter å ha kjørt for fort på E6. UP hadde laserkontroll på E6 ved Gullvåg i Soknedal. Kontrollen var i 80-sona og fra 21 til 22.30, forteller operasjonsleder Solfrid Lægdheim i Trøndelag politidistrikt.

- To fikk forenklet forelegg for å ha passert i henholdsvis 93 km/t og 94 km/t, sier Lægdheim.

De to bilistene fikk 3400 kroner hver i bot.