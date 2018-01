Sløv elg hadde ikke skrantesyke

Nyheter

Tidligere i januar ble ei sløv elgku skutt av fallviltgruppa ved Stranda på Korsvegen. Avlivingen ble utført etter at noen meldte fra til politiet om en elg som så skadd ut. Leif Jostein Konstad fra fallviltgruppa fortalte at han kunne gå nesten helt inntil elgkua da den skulle avlives, og at den så sløv og avmagret ut. Kalven ble betraktet som stor og frisk, og fikk gå videre.

Elgkua er blitt undersøkt for skrantesyke (CWD), og Konstad opplyser at den ikke hadde CWD.

Mange dyr er blitt påkjørt Noen steder i Melhus skal bilister være ekstra påpasselige for der kan det plutselig dukke opp en elg eller et rådyr.

Derimot er den en helt annen forklaring på hvorfor elgkua var skranten.

- Alderdom og nedslitte tenner, forteller Konstad.

