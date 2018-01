Couronne og salmekveld

Nyheter

Denne helga byr på flere muligheter enten en vil delta på innendørsarrangementer eller være ute i det fri. Hauka Couronneklubb (bildet) starter den årlige serien i Hauka forsamlingshus fredag kveld. Om en ønsker å gå på kino, byr Støren kino på barnefilmen «Det elleville kuppet» og «Den 12. mann» denne fredagskvelden, og søndag går barnefilmene «Ferdinand» og «Jumanji: Welcome to the Jungle» og søndag kveld vises også «Den 12. mann». I Størenhallen er det håndballkamper både lørdag og søndag.

Couronne-feber i Hauka For 32. gang har det blitt spilt couronne-serie over seks kvelder i Hauka i vinter. Det viktigste med arrangementet er å møtes for å ha det uformelt og artig sammen.

Melhus kino har flere filmer i helga, og en kan se «Det elleville nøttekuppet 2», «Den 12. mann» og «Darkest Hour». Søndag kveld er det salmekveld i Melhus kirke, og dette er en markering av kirkas 125-årsjubileum.

Søndag ventes det sol fra blå himmel og det kan også bli oppholds på lørdag. Mange steder er det så mye snø at det er brukbart skiføre, og eksempler på steder der det kjøres opp spor er Skjetnemyra, Jårakjølen, Langmyra, Kvennabakken, Frøset, Soknedal, Budal og Singsås.