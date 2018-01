Fortsetter på Stortinget

Nyheter

Guro Angell Gimse (46) fra Melhus fortsetter som stortingsrepresentant etter at det ble klart at Linda C. Hofstad Helleland (H) fortsetter i regjeringa. I den nye regjeringa der Venstre har fått plass, er Hofstad Helleland som opprinnelig er fra Klæbu, blitt barne- og likestillingsminister. Tidligere var Hofstad Helleland kulturminister. Etter valget sist høst var Gimse vararepresentant, og fikk sete i Stortinget helt fra oktober siden Hofstad Helleland var statsråd.

Kastet seg på flyet for å stemme imot Lerkrysset Guro Angell Gimse (H) sitter på Stortinget, og tok noen timers avbrekk for å sikre nok stemmer til stopp for Lerkrysset.

– Jeg er veldig glad for at jeg nå kan fortsette som stortingsrepresentant. Halvåret som har gått, har gitt mersmak. Vervet er både interessant og lærerikt, og jeg har møtt mange engasjerte og dyktige enkeltpersoner som har gitt meg mye. Jeg trives godt i justiskomiteen, og har begynt å få litt mer oversikt. Nå gleder jeg meg til fortsettelsen, forteller Gimse.

Vikarierer på Stortinget Regjeringsforhandlingene med Venstre kan avgjøre hvor lenge Guro Angell Gimse blir sittende på Stortinget.

Gimse er også lokalpolitiker og fylkespolitiker.