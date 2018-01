Takstoler tatt av vinden i Hofstad næringspark

Nyheter

Frode Krogstad har sendt oss bilde av gjenvinningsanlegget Envina er i ferd med å bygge i Hofstad næringspark i Melhus. Vinden har tatt tak i bygget, og det ligger bygningsdeler strødd rundt omkring.

Dominoeffekt

- Takstolene har hatt en dominoeffekt, sier daglig leder Erik Fenstad i det interkommunale renovasjonsselskapet Envina.

Vinden har tatt tak i takstolene, og de ligger strødd som dominibrikker.

- Entreprenøren har varslet at de vil vente til vinden har løyet før de tar tak i dette, og det blåser fortsatt, sier Fenstad.

Nybygget

Skadeomfanget er ikke kjent ennå, og Fenstad sier at det er for tidlig å anslå om skadene får følger for overtakelsestidspunktet for det nye bygget som skal bli hovedanlegget for Envina.

- Overtakelsestidspunktet er 1. juni, sier Fenstad.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel, og melder at det kan bli sterk vind både i dag og i morgen.