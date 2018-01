Samlet inn 50.000 kroner til Sykehusklovnene

Nyheter

Pengebidragene til Sykehusklovnene strømmet på da sykehusklovn og skuespiller Frode Eggen fra Melhus organiserte en innsamlingsaksjon. I løpet av sist helg fikk han samlet inn 50.000 kroner.

Eggen er også kjent fra reklamesnutter for Telenor, og er vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne til Melhus kommunestyre. Han overlater til kommunikasjonsansvarlig Anne Berggraf å svare på spørsmål om innsamlingsaksjonen.

Avhengig av gaver

– Sykehusklovnene mottar ingen offentlige bidrag, og er avhengige av gaver og donasjoner. Nå er det 30 sykehusklovner, og 10 nye er under utdanning. Alle sykehusklovnene går på kontrakt, og skal jobbe maksimalt tre dager i uka, sier Berggraf.

Innsamlingsaksjonen viser at det er stor velvilje overfor tilbudet sykehusklovnene gir. Målet til sykehusklovnene er at alle barn som er innlagt på sykehus, skal få besøk. Berggraf forteller at Sykehusklovnene skal skape magiske øyeblikk for barn som ellers opplever en helt annen hverdag etter at de kom på sykehus.

– De er blitt rykket ut av sin egen hverdag, og alt blir bestemt over hodet på dem. De vet ikke hva som venter dem, og det er mye venting. Barn ønsker å leke, og vi kan ta tak i det friske hos barnet, sier Berggraf.

Sykehusklovnene får komme inn på rommet til barnet, og kan også være med på blodprøvetaking og behandling som oppleves som smertefull.

– Da kan vi få barnet til å fokusere på noe annet, forklarer Berggraf.

Fordeler pengene

Innsamlingsaksjonen foregår i sosiale medier.

– Facebook har laget en egen knapp der du kan få i gang en innsamlingsaksjon, og da vi opprettet den, var Frode Eggen snar til å spre budskapet blant sine venner. Det har vært høy aktivitet siden fredag. Alt som samles inn, går direkte til Sykehusklovnene, og pengene blir fordelt der det er mest behov, forteller Berggraf.