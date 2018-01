Ny pendlerparkering i Melhus

Nyheter

Statens vegvesen har fått ferdigstilt den nye pendlerparkeringa på Brubakken. Den er gruslagt og har plass til 40 biler, opplyser vegvesenet.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at lekeplassen på Brubakken skulle rives, og bli erstattet med en parkeringsplass. Dette er nå blitt en realitet. Parkeringsplassen er gruslagt, og vegvesenet ser for seg at den skal være midlertidig fram til neste sommer.

Lekeplassen på Brubakken kan bli fylt med biler Unger og foreldre reagerer på lekeplassen blir omgjort til pendlerparkering uten at de får et nytt sted å leke.

Den store interessen for å reise kollektivt fra Melhus og til Trondheim har ført til mangel på parkeringsplasser for kollektivreisende, og det var ett av momentene for at vegvesenet fikk opparbeidet ny pendlerparkering. Ett annet moment er bygging av E6 mellom Melhus og Trondheim fører til omlegginger og anleggstrafikk slik at vegvesenet ønsker at færre skal bile på veien.

Åpner bommene for alle Prøveperioden for den unike pendlerparkeringa på Melhus er over, og nå åpnes bommene for alle. Konseptet skal nå prøves ut andre steder i fylket.

Melhus kommune har også bygd pendlerparkering, og den er ved Melhustorget. Der kan du stå parkert uten tidsbegrensning.