Ølet Rødskjegg klatrer i karrieren

Nyheter

Både Hogna Brygg i Singsås og ølet Rødskjegg er nybegynnere i det gode selskap av ølbryggere som deltok i konkurransen «Det Norske Måltid». De danket ut over 20 andre ølsorter i den siste runden før finalen, og gikk helt til topps blant tre nominerte da «Årets øl» ble kåret under den store matfestivalen i Stavanger fredag.

– Vegen går opp og fram, sa ildsjel og gründer Ola Raphaug etter prisutdelinga, og innrømmet at ølet var oppkalt etter seg sjøl.

Stor anerkjennelse

Daglig leder Liv Bogen sier prisen var en stor overraskelse og en kjempeanerkjennelse.

– Det var erfarne kokker i juryen, blant annet sjefen for kokkelandslaget, så dette er stort for oss. Vi visste fra første stund at Rødskjegg har spesielle kvaliteter, og Ola har gjort en grundig og dyktig jobb med oppskrifta og produksjonen, sier Liv Bogen.

Hogna Brygg vurderte også å melde på en ingefærøl de har utviklet, men det blir nye muligheter neste år, mener Bogen.

Salgsøkning

Hogna Brygg produserer fire faste øltyper for butikksalg, og to sesongvarianter. I tillegg har de utviklet to typer spesielt for polsalg.

Liv Bogen tror prisen gjør bryggeriet mer kjent, og at det kan øke salget.

– Mulighetene for markedsføring av øl er jo litt begrenset, så det å vinne priser og vise oss fram på messer betyr veldig mye. Hogna Brygg er satt skikkelig på kvalitetskartet, og vi har hatt ei kjempehelg, sa Liv Bogen, som ennå på søndag var i Stavanger for å feire begivenheten.

50.000 liter i fjor

2017 var det første hele produksjonsåret for bryggeriet i Singsås. Da leverte de 50.000 liter. Kapasiteten ligger på hele 130.000 liter, og Liv Bogen sier de har gode muligheter for å øke produksjonen. Rørosmat er grossist for Hogna Brygg, og stadig flere butikker melder seg på for salg, opplyser hun.

Hogna Brygg sysselsetter i dag halvannet årsverk. Målet er å komme opp i tre.

– Vi driver med et lite overskudd, og vil vokse kontrollert. Men å bli kåret til årets øl bruker vi for alt hva det er verdt, sier daglig leder.

Prestisje

De to andre nominerte til «Årets øl» var Belgisk Gyllen fra Færder Mikrobryggeri i Vestfold og Bærtur fra Kinn Bryggeri i Sogn og Fjordane.

«Det Norske Måltid» er landets mest prestisjefylte prisutdeling innen mat og drikke, etablert i 2008. Det konkurreres i 13 ulike kategorier, og i år var det hele 220 påmeldte produkter. Trøndelag markerte seg sterkt under prisutdelinga i Stavanger, da fem av 13 vinnere kom fra landsdelen.

Det var Næringsforeningen i Stavanger-regionen som etablerte «Det Norske Måltid», men for noen år siden overtok iPax Mat AS drift og eierskap av konkurransen.