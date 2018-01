Kom over døende rådyr som var påkjørt

Nyheter

Lørdag morgen skjedde det to påkjørsler av rådyr i Gauldalen. En bilfører kom over et døende rådyr i vegbanen på fylkesvegen ved Anshus i Soknedal. Politiets operasjonsleder sier at rådyret var påkjørt av noen andre, men forlatt. Hendelsen ble varslet politiet klokka 08.09. Bilføreren avlivet rådyret på stedet, og viltnemnda ble varslet.

Tidligere på morgenen, klokka 06.27, ble et rådyr påkjørt på Lundamo. Dette skjedde på E6. Bilføreren varslet politiet, men rådyret var dødt, og viltnemnda ble ikke koblet inn.

– En bilfører er pliktig til å stoppe opp og varsle fra ved viltpåkjørsler, sier politiets operasjonsleder til Trønderbladet.

Det skjer mange viltpåkjørsler for tida, og fredag kveld ble en elg og et rådyr påkjørt i Singsås.