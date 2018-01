To siktet for tyveri av snøfresere

Nyheter

To personer er siktet for grovt tyveri etter innbruddet hos Coop Byggmix på Støren der det i løpet av helga forsvant to snøfresere. Det opplyser politibetjent Svein Erik Halvorsen ved Midtre Gauldal lensmannskontor.

- Vi har vært hjemme hos dem og har ransaket. Der ble det ikke funnet snøfresere, sier Halvorsen.

Halvorsen vil ikke gå i detaljer om hva som er grunnlaget for at politiet har siktet de to personene utover å si at bilder fra videoovervåkninga hos Coop Byggmix, har vært framlagt som bevis i saken. På bildene kunne politiet se to personer samt en bil. Det politiet har kommet fram til, er at de to siktede var hos Byggmix både natt til søndag og natt til mandag, og at det forsvant en snøfreser hver av disse to nettene.

Les mer om tyveriet

De to siktede personene er ifølge Halvorsen, lokale personer og kjent av politiet fra før. Hvor gamle de er, ønsker politiet ikke å gå ut med. Ingen av dem er satt i varetekt.

- Én av dem har erkjent å ha vært på stedet, sier Halvorsen.

Snøfresene er altså ikke funnet igjen, og Halvorsen forteller at politiet gjerne tar imot tips om hvor de kan være. Begge er av merket Honda, og er dieseldrevne.