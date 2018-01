Tilbakekaller bogskinke etter funn av metallbiter

Nyheter

Nortura tilbakekaller Gilde Bog etter funn av metallbiter i enkelte av hermetikkboksene. Produkter som tilbakekalles har LOT-koder 7401, 7402, 7411 og 7412.

– Det er svært beklagelig at det har kommet metallbiter i enkelte hermetikkbokser Gilde Bog. Vi har strenge rutiner i vår produksjon, og heldigvis er det svært sjeldent at slikt skjer. Vi kaller tilbake flere partier for å være på den sikre siden, sier Eskil Pedersen, assisterende kommunikasjonsdirektør i Nortura.

Han tror metallbitene stammer fra en skjærehanske brukt i produksjonen.

Produktet fjernes nå fra butikkhyllene. Forbrukere som har kjøpt produktet med de aktuelle LOT-kodene kan få et nytt tilsvarende produkt eller pengene tilbake i butikk.