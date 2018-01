Slik retter du opp økonomien

Nyheter

De fleste brukte vanlig debetkort i desember, men noen brukte kanskje mer enn forventet på årets julehandel. Sitter du igjen med kredittkortgjeld finnes det råd, ifølge forbrukerportalen Dinero.

9 av 10 av kjøpene med norske betalingskort i desember 2017 er gjort med BankAxept-kort, altså debetkort som forutsetter at brukeren har egne penger på konto framfor å handle på kreditt, ifølg etall fra Nets og BankAxept.

Statistikk fra de siste årene har vist at mange likevel benytter kredittkort for å handle julegaver og generell julehandel for øvrig. Mange bruker kredittkortet på en fornuftig måte, samtidig lar mange seg friste til å bruke over evne i julehøytiden.

Dersom du er en av dem som har dratt kredittkortet en gang for mye i jula? Her kommer fire gode råd for deg som vil minske kredittkortgjelden din.

1. Betal dyr gjeld først

Hva vil det si å betale den dyre gjelden først? Svaret er at du bør se på rentesatsen på gjelden din. Gjeld med høyest rente bør nedbetales først. Kredittkort er kjent for å ha jevnt over høy rente dersom du ikke betaler for deg når din rentefrie periode er over, især sammenlignet med boliglån og studielån.

Forskning viser at den såkalte snøballmetoden, hvor man nedbetaler ett lån av gangen, er den mest motiverende måten å kvitte seg med gjeld. Straks du har nedbetalt gjelden på ett kredittkort, kan du starte på det neste, forutsatt at du har gjeld på flere kort. Trikset er å ikke fristes til å øke forbruket når man har frigitt gjeld.

2. Legg fra deg kredittkortet i en stund

Legg kredittkortet igjen hjemme i perioden du jobber med å betale ned gjelden på det. Slik unngår du å fristes til å gjøre spontane innkjøp bankkontoen din ikke tåler, og du gjør det enklere å håndtere gjelden din.

Dette henger sammen med punkt 1, altså at du bør betale ned din dyreste gjeld først. Bruk kun debetkortet til du får kontroll på kredittkortet igjen.

3. Selg ting du ikke trenger

De fleste av oss har ting liggende på loft, i kjellere, i skap og i skuffer som sannsynligvis aldri igjen vil se dagens lys. Har du kredittkortgjeld etter julehandelen er dette en glimrende anledning til å selge unna noen av disse tingene på Finn.no og lignende.

– Gå i deg selv og tenk over om du virkelig trenger alt du har. Du blir ikke rockestjerne av å ha en ubrukt gitar under senga år etter år, sier sier Anders Fagereng, daglig leder i Dinero.no i en pressemelding.

Med en gang du selger unna tingene dine, bruker du disse pengene til å nedbetale ditt utestående kredittkortbeløp.

4. Refinansier stor kortgjeld

Kanskje har du et kredittkort med ufordelaktig rente, og kanskje er det utestående beløpet såpass stort at det blir vanskelig for deg å håndtere? Da kan det lønne seg å refinansiere gjelden din ved hjelp av et forbrukslån, særlig om du har flere kredittkort med store summer utestående på, og kanskje noen smålån i tillegg.

– Refinansiering kan enten gi mindre nedbetalinger per måned, samlet sett billigere gjeld eller begge deler om du er heldig. Vurder din egen situasjon før du tar opp et forbrukslån for refinansiering – det er ikke i alle tilfeller det lønner seg.

Nedbetalingstiden avgjør ofte hvor dyr gjelden din blir dersom du velger refinansiering av kredittkortgjeld. Unngår du lang nedbetalingstid kan lånet ditt bli billigere, men i mange tilfeller vil dette føre til høyere nedbetaling hver måned. Se an hvor behovet ditt ligger – trenger du mer økonomisk pusterom hver måned, eller vil du bli kvitt gjelden så fort som mulig?

– Sliter du med gjeldsproblemer kan du ta kontakt med banken din eller NAV Gjeldsrådgivning. De vil hjelpe deg hvis du føler du mister kontroll over økonomien, sier Fagereng.