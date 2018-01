Ønsker tips etter tyveri av snøfresere

Nyheter

- Vi ønsker tips fra folk som kan ha sett noe, sier politioverbetjent Svein Erik Halvorsen ved Midtre Gauldal lensmannskontor.

Natt til søndag ble to kostbare snøfresere stjålet fra Byggmix på Støren.

- Snøfreserne sto bak et gjerde, og hengelåsen på en port er brutt opp, sier Halvorsen.

Under etterforskninga har politiet kartlagt at to personer var på området natt til søndag, og at det også er gjort observasjoner av en sølvgrå personbil - muligens en SUV. Om personbilen er registrert i Norge eller i utlandet, er foreløpig uklart.

- Vi undersøker om tyveriet av snøfreserne kan settes i sammenheng med et innbrudd i Tydal, sier Halvorsen.

Halvorsen forteller at Trøndelag politidistrikt har en egen gruppe som jobber med saker knyttet til mobile vinningskriminelle. Nylig pågrep politiet mistenkte vinningskriminelle i Midtre Gauldal etter tips fra publikum.

Innbruddet i Tydal var ett av flere i samme periode, og tre menn skal ha blitt pågrepet i Sverige etter mistanke om at de har noe med innbruddet i Væktarstua i Tydal å gjøre.