Stoppet forsinket tog

NSB valgte å frakte togreisende sør for Melhus togstopp med buss i stedet for at de skulle få ta toget de sto og ventet på.

- Veldig forsinket

- Toget var veldig forsinket og måtte snus på Melhus. Vi måtte ta en avgjørelse, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Snuinga skjedde i dag mandag, og fikk konsekvenser for togavgangen fra Lundamo klokka 12.26 og for avgangen 12.35 fra Kvål.

- Vi satte inn en buss som gikk fra Kvål noen minutter forsinket. Bussjåføren møtte ei dame på Kvål som ikke var blid, forteller Lundeby.

Fikk tilbud om buss

Ann Tove Buklev skulle reise med toget fra Kvål, og tok kontakt med Trønderbladet fordi hun ikke fikk noe svar fra NSB på hvorfor togavgangen ble kansellert.

- Jeg spurte sjåføren om bussen kommer raskere til Skansen hvor jeg skal av, raskere enn neste tog som er klokka 13.32 fra Kvål. Sjåføren sier at denne bare skal kjøre innom Heimdal stasjon, Marienborg og så rett til Sentralstasjonen i Trondheim. Bussen bruker langt mer tid enn toget. Så om jeg skulle ha blitt med denne bussen, ville jeg ha kommet enda mer forsinket på jobb da det tar cirka 20 minutter å komme seg derfra til Skansen. Det er helt fortvilt når en skal på jobb til satt tid der andre mennesker er avhengig av en, skriver Buklev i en tekstmelding.

Buklev valgte å vente på neste tog som skulle komme en time senere.

Pressesjef Lundby bekrefter at bussjåføren snakket med en kvinne på Kvål togstopp, og at sjåføren tilbød seg å kjøre henne til Skansen.

- Toget går direkte til Skansen, og stanser der før toget kommer til Trondheim stasjon. Siden det er enveiskjørt fra Trondheim stasjon til Skansen, må bussen innom Trondheim stasjon først. Bussen kan ikke kjøre mot kjøreretningen, sier Lundby.

Lundby kjenner ikke til hvorfor toget var blitt så forsinket at det måtte stoppes på Melhus i stedet for å kjøre til Lundamo for å snu der.