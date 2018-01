- Ingen hendelser i Melhus og Midtre Gauldal

Nyheter

Sent søndag ettermiddag meldte Meteorologisk institutt at ekstremværet Cora er over. Flere steder i Trøndelag herjet ekstremværet kraftig søndag formiddag.

- Vi har ikke fått inn meldinger om hendelser verken i Melhus eller Midtre Gauldal, opplyser operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt til Trønderbladet.

Frykter orkan i Midt-Norge Nå kaller meterologene det ekstremvær, og mener det kan bli en kortvarig orkan på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag på søndag.

Politiet opprettet kontakt med de ansvarlige i kommunene da ekstremværet ble meldt før helga.

- Det er i beredskapsøyemed at vi oppretter en diaolg med kommunene, sier Volden.

På forhånd var det ventet at det kunne bli orkan enkelte steder langs kysten. Det slo til på to målestasjoner. Grensen for orkan går når det blåser 32,7 meter per sekund.

På Sklinna fyr utenfor kysten helt nord i Trøndelag ble det målt middelvind på 36,3 meter per sekund og vindkast på 45 meter per sekund.

På Kvaløyfjellet i Sømna helt sør i Nordland blåste det enda sterkere, med vindkast på 54,8 meter per sekund. Middelvinden var 34,3 meter per sekund i totiden søndag ettermiddag.