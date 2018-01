Nyheter

Politiet har rykket ut for å undersøke tyveri hos et firma på Støren. Tyveriet skal ha skjedd natt til mandag.

Ifølge meldinga fra politiet har det blant annet stjålet snøfresere.

- Politiet er på stedet for å foreta en åstedsundersøkelse, melder politiet.

Midtre Gauldal lensmannskontor opplyser at det er to snøfresere som er stjålet, og at spor undersøkes.