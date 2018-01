Ber folk forberede seg til Cora kommer

Nyheter

Ekstremværet som har fått navnet Cora, treffer Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland for fullt søndag formiddag. Det kan bli opp mot orkan i kastene, og Meteorologisk institutt anslår av vinden kan komme opp i mellom 35 til 45 meter i sekundet.

Frykter orkan i Midt-Norge Nå kaller meterologene det ekstremvær, og mener det kan bli en kortvarig orkan på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag på søndag.

- La bilen stå!

Allerede nå merkes uværet godt, særlig på kysten. Adressa.no meldte lørdag kveld at et Sea King-helikopter måtte avbryte et pasientoppdrag de egentlig hadde i Namsos. På Røra på Inderøya måtte de lande.

Vegtrafikksentralen meldte tidlig lørdag morgen at de anbefalte bilistene å la bilen stå, så langt det er mulig.

Politiet bemanner opp alle sine lensmannskontor i regionen. Dersom strømbrudd eller blokkerte telefonlinjer fører til at folk ikke får tak i politiet per telefon, kan man altså oppsøke lensmannskontorene i stedet.

Nå kommer det en forandring i været Alle som liker snø kan glede seg - den blir liggende.

- Fest løse gjenstander

Ellers oppfordrer politiet alle til å feste løse gjenstander, og ta nødvendige forholdsregler dersom man beveger seg utendørs. Særlig kommer de med en henstilling til entreprenører om å sikre bygge- og anleggsplasser godt før uværet treffer for fullt.

Dersom noe skulle skje, skal publikum ringe politiet som vanlig på 02800.

Røde Kors og Trønderenergi er beredt

Røde Kors melder også at de har bedt alle lokale foreninger i Trøndelag om å vurdere situasjonen, og sette det som kalles "forhøyet beredskap". Dette innebærer ekstra årvåkenhet, og gjennomgang av utstyr og mannskap lokalt.

Trønderenergi har også vært ute på Twitter, og melder at de er i beredskap og klare til å rykke ut dersom noe skulle skje. De oppfordrer folk til å sjekke at alternative oppvarmingskilder til strøm, er klare til bruk. Test også lommelykta, lad mobilen før uværet kommer. De henviser til nettsiden deres, dersom strømmen skulle gå.