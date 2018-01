Sjelden fugl trekker fuglekikkere på Øysand

Nyheter

Mongolsk turteldue er observert bare noen få ganger i Norge, og bare to ganger i området som har vært Sør-Trøndelag. Da er det ikke alarmen går når fuglekikkere får rede på at arten er observert på Øysand.

Oppdaget på tirsdag

Det var tirsdag morgen at Bernt Rønning fikk øye på en fugl i et tre utenfor boligen han leier på gården til Arnt Ove Løvås på Øysand.

- Fuglen satt i et tre, og jeg varslet lederen for Norsk ornitologisk forening. Han la ut varsel, og det har sikkert vært 50 stykker innom gården for å se på fuglen, sier Rønning.

Rønning forteller at han straks så at det var ei turteldue, men ikke at det var den sjeldne mongolsk turteldue. Denne arten skal sist være sett på Frøya, og skapte stort oppstuss der.

- Turteldue er noe annet enn bydue, forklarer Rønning.

Fuglekikkere

I fuglekikkemiljøet blir det raskt kjent når det dukker opp sjeldne fugler, og fuglekikkere er gjerne villige til å kjøre langt for å se uvanlige arter.

Fuglekikkere har strømmet til Øysand, og de har stått både i hagen og inne i stua til Rønning. Da Trønderbladet var innom på fredag, var fuglen fløyet. Tidligere på dagen hadde det vært rundt 10 personer for å se etter fuglen, forteller Løvås.

- Turteldua er her som regel når det er skumt, og det kan være at den kommer tilbake fra matsøking i ettermiddag. Fuglekikkere har sagt at de skal komme på lørdag, så vi får håpe at den er her da. Jeg har lagt ut havre slik at den skal kunne finne mat her, sier Rønning.

Rønning er biolog, og han forteller at han er mer opptatt av biller enn av fugler. Men han synes det er moro at det er kommet så sjeldent fuglebesøk til Øysand. Øysand har for øvrig et fugletårn ikke langt unna, og der hender det at sjeldne arter er innom for å raste.