Frisk start på det nye året

Nyheter

- Oppmøtet er bra tatt i betraktning at det er i januar, sier rådgiver Signy Ryther Overbye i Melhus kommune.

Telling

Sammen med konsulent Ingrun Gagnås registrerte hun og tok imot deltakerne i Early Birds Melhus. Overbye forteller at 54 ble registrert, og at det kan være enda flere ettersom ikke alle var innom rådhuset og ble telt der.

- Det var nok nærmere 60 deltakere, og det er bedre enn i desember for da kom 40, sier Overbye.

Melhus ble med i Early Birds i fjor høst, og er en ivrig oppbacker av konseptet i håp om at det kan telle for Trondheims VM-søknad. Kommunen har mange idrettsutøvere spesielt innen vinteridrett. Early Birds ble startet for å fremme Trondheims VM-søknad for 2023. Den første utgaven i Melhus ble arrangert 1. september i fjor, og da møtte bortimot 140 opp.

140 møtte opp på den første morgentrimmen Stemninga var oppglødd da den første Early Birds ble arrangert i Melhus sentrum.

Deltakerne i januar-utgaven av Early Birds syntes det var greit å starte turen klokka 06.30 selv om det fortsatt var mørkt ute. Startpunktet var Melhus rådhus, og så gikk deltakerne i retning Søberg før de snudde etter 15 minutter. Det var noen få minusgrader, og månelyst. Inne i rådhuset var det servering av kaffe og kjeks, og en av deltakerne ble trukket ut som vinner av en fruktkurv som var donert av en av nærbutikkene.

- Vi fortsetter med Early Birds fordi folk blir forvirret om vi ikke har dette, sier Overbye.

Midtre Gauldal slo Melhus Suveren seier i mesterskapet om hvem som stilte flest til Early Birds.

Early Birds arrangeres den første fredagen i hver måned.