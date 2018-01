Varetekt for mistenkt biltyv

Nyheter

Tirsdag ble en kvinne og en mann i 20-årene pågrepet av politiet i Melhus etter mistanke om biltyveri, og begge ble satt i arresten. Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor forteller at de to er mistenkt for flere straffbare forhold.

Den ene, en mann i 20-årene, ble framstilt for varetektsfengsling på onsdag.

- Han er varetektsfengslet i fire uker, opplyser Brækken.

Mistenkte biltyver satt i arresten og blir avhørt Politiet er i gang med etterforskning av flere biltyverier i det siste, og mistenker at to i 20-årene står bak flere.

Hva siktelsen går ut på, har lensmannen ikke villet opplyse om. I det siste har det vært flere biltyverier, og politiet undersøker nå om hvem som har begått disse. Tirsdag morgen ble en bil som var stjålet i Trondheim, gjenfunnet i Melhus og sist lørdag ble en bil stjålet på Ler. Sistnevnte bil ble gjenfunnet i Melhus, og søndag pågrep politiet to mistenkte biltyver i Melhus.