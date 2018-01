Nyheter

Onsdag kveld hadde Utrykningspolitiet laserkontroll på E6 ved Kirkflå. Kontrollen var i 70-sona, og fem sjåfører fikk forenklet forelegg for å ha holdt for høy hastighet. Lensmann Monica Brækken opplyser at høyeste hastighet var 85 km/t. Kontrollen ble avsluttet klokka 23.17.

Litt tidligere på onsdagen ble en mann i 60-årene stanset i Melhus. Lensmann Brækken sier at mannen som er hjemmehørende i Melhus, ikke hadde gyldig førerkort.