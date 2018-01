Fengsel etter salg av narkotika

Nyheter

En 19-åring fra Melhus er dømt til 21 dagers fengsel for salg av narkotika. Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, vedtok mannen dommen.

Ifølge tiltalen kjøpte han i perioden 1. januar til 17. august i fjor i Melhus og andre steder til sammen 100 gram hasj. Hasjen skal han ha solgt videre. I tillegg var han tiltalt for jevnlig røyking av hasj, og for å ha hatt omtrent 0,5 gram hasj på seg 17. august.

Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om 26 dagers fengsel, og retten ga fem dagers strafferabatt fordi 19-åringen tilsto og bidro til en oppklaring av saken. Blant annet viser retten til at mesteparten av narkotikaen som er nevnt i siktelsen, utelukkende beror på siktedes egen forklaring. Retten mener at 19-åringen ikke hadde profittmotiv da han solgte hasjen. Samfunnsstraff og oppdeling av dommen ble vurdert av retten, og retten kom fram til at det er riktig å reagere med fullt ut ubetinget fengsel.