Feiret Trøndelag med kake

Nyheter

Med seks kaker fra Soknedal bakeri ble sammenslåing av de to fylkeskommunene til Trøndelag fylkeskommune feiret. Feiringa skjedde i matpausen på onsdag som var elevenes første skoledag etter juleferien. Melhus videregående skole eies i likhet med mange andre videregående skoler, av fylkeskommunen.

Skaper historie

- Fylkeskommunen har kjøpt, og vi ga det ærefulle oppdraget med å levere kaker til Soknedal bakeri. Det er litt stas med den nye visjonen Vi skaper historie, og det gjør vi jo nå, sier rektor Hanne Mari Sæther.

Sammen med ei gruppe elever tok hun det første kakespadetaket. Preben Gustavsen (19), Emil Fjorden (19) og Marcus Sjølie (21) var blant dem som forsynte seg av kaka, og de sier alle tre at de ikke er så opptatt av sammenslåinga til Trøndelag.

- Det spiller egentlig ikke så stor rolle. Skolen er her uansett, sier Fjorden.

Sjølie forteller at de ikke har lært noe på skolen om hvorfor Trøndelag ble delt i to fylker - noe som skjedde i 1804, mens Gustavsen tror sammenslåinga ikke vil gi så store endringer.

- Elevene skal ikke merke sammenslåinga, og de videregående skolene er slik de er, sier rektor Sæther.

Merkbart

Sammenslåinga er imidlertid følbar for de ansatte, forteller rektoren.

- Det merkes at alle IKT-systemer legges om, og vi vil merke etter hvert at det er et større fylke. Bekymringa nå er nok ikke så stor som den var i starten, sier Sæther.

Melhus videregående skole skal bygges ut, og noe av bekymringa har gått ut på om utbyggingsplanene kunne ha blitt forhindret som følge av at flere videregående skoler enn før kjemper om fylkespolitikernes oppmerksomhet. Rektoren tror at prosessene som er kjørt i Sør-Trøndelag fylkeskommune kan dempe bekymringa for at noe kan gå skeis med byggeplanene.

Rektoren håper på skolebygg-samarbeid Nye Gimse skole kan bli en del av en kabal der Melhus videregående skole også inngår.

- Jeg tror ikke vi på skolenivå vil merke at fylkesrådmannen sitter på Steinkjer i stedet for i Trondheim. Vi har samlinger, og uansett må noen reise. Antakeligvis blir det flere turer til Steinkjer, og kanskje blir vi flinkere til å bruke tekniske hjelpemidler i stedet for å reise, opplyser Sæther.

Hva vil Melhus være? Midtre Gauldal legger ut store næringsarealer, Orkland vil være en industrikommune og Skaun vil være en bokommune. Melhus er utydelig, mener administrerende direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen.

Hovinsbyggen Odd Inge Mjøen er fylkesrådmann i Trøndelag fylkeskommune.