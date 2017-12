Fant smuglervarer og stoppet russjåfør

Nyheter

Natt til andre juledag fikk politiet tips om at en bil med kollisjonsskader kom kjørende fra Rognes retning Støren. På Facebook-sida til politiet i Melhus, Heimdal og Klæbu forteller politiet om at patruljen Lima-30 fant bilen på en bensinstasjon på Støren, og da var den full av tollbelagte varer over lovlig kvote.

Sjåføren ble pågrepet og ble anmeldt for tolloverdragelse. Deretter fikk han varene inndratt og et forelegg på 30.000 kroner, opplyser politiet.

Den andre hendelsen politiet takker for tips om, var da politiet natt til tredje juledag fikk tips om at en kollisjonsskadd bil sto i grøfta på Hovin. To personer ble sett løpende fra stedet. Patruljen Lima-30 fikk pågrepet personene på hver sin adresse, opplyser politiet. Sjåføren ble ifølge politiet, anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt.

Lima-30 takker publikum for god hjelp, skriver politiet på sin Facebook-side.

Tips fra publikum var også viktig da mistenkte vinningskriminelle kunne pågripes i Midtre Gauldal, og personene er mistenkt for å stå bak en rekke innbrudd.