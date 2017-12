Dømt for vold mot familien

Nyheter

Sør-Trøndelag tingrett har dømt en mann i slutten av 30-årene til fengsel i ti måneder hvorav halvparten er betinget fengsel, for vold og trusler mot familien. I tillegg har tingretten bestemt at mannen skal betale 15.000 kroner til hver av de to sønnene sine.

Barneoppdragelse

Som en del av dommen er mannen pålagt å møte til mekling i konfliktrådet der retten ønsker at han blir konfrontert med at fysisk maktbruk som et ledd i oppdragelsen er en belastning for barn og ikke tillatt etter norsk lov. Ifølge dommen har mannen samtykket i dette.

Mannen var tiltalt for å ha helt brennbar væske på seg selv, på sengen der sønnene og ektefellen lå og sov og på en T-skjorte til ektefellen. Deretter tok han ifølge tiltalen, fram en lighter og truet med å tenne på seg selv og familien. Han var også tiltalt for å ha slått til og kløpet barna flere ganger samt ha slått til kona. Da saken var oppe i tingretten i høst, erklærte mannen seg ikke skyldig. Ni vitner møtte i rettssaken som pågikk over to dager.

Familiegjenforening

Familien kommer opprinnelig fra et land i Midtøsten, og han ble gjenforent med kona og barna i 2015. De bodde først i et flyktningmottak et annet sted i Sør-Trøndelag før de kom til Midtre Gauldal. Etter at mannen ble anmeldt, skaffet kommunen ham en egen leilighet i samme område som familien bodde. Leiligheten ble totalskadd i brann mens mannen satt varetekt.

Aktor la ned påstand om fengsel i ett år og seks måneder, mens barnas bistandsadvokat la ned påstand om oppreisningserstatning på 60.000 kroner til hver av barna. Forsvareren la ned påstand om frifinnelse. Straffen ble lavere fordi retten mente at aktors påstand var for streng, og retten la vekt på at det er et sterkt bånd innad i familien.