Mange gledet seg over fine skiforhold

- Ganske enkelt, sier Valentina Serna mens hun går rundt på ski i Skjetnemarka i Melhus.

Den første

Fredagens skitur er hennes første, og den 21-årige psykologistudenten ser ut til å mestre skiene godt selv om de lånte stavene og skiene er litt for korte. Turen ned bakken går også greit, og Monica Grisales gir 21-åringen en klem i bunnen av bakken.

Monica Grisales bor i Melhus, og hun forteller at hun har familiebesøk fra Colombia. De besøkende som snakker spansk, finner seg fort til rette i Skjetnemarka.

- Hun blir litt sliten i hendene fordi stavene er for korte. Stavene mine ville være for lange. Jeg er ofte her i Skjetnemarka, og skiløypa er både fin og passe vanskelig, forklarer Monica.

Mange på tur

Ute i løypene er det mye folk, og det er da også ypperlige forhold med sol og nysnø.

- Det er veldig fine forhold, sier Rune Hovin fra Melhus.

Her kan du se maskina lage løyper Tråkkemaskina til Melhus IL er en av flere med gps-sender, og skiløpere får direktesendt oppkjøring av løypene.

Familien Dyrkorn/Hammer fra Løvset er også blant familiene som er ute på tur, og Marthe Ingeborg Hammer forteller at det var Mathilde på snart seks som er mest ivrig.

- Vi har bare vært på hytta på Storlien og der var det mye snø. Nå planlegger vi å gå en runde her i Skjetnemarka, og vi går så langt barna vil, sier Hammer.

40 kilometer med lysløyper Det finnes 11 lysløyper i Melhus og Midtre Gauldal, på til sammen 40,4 kilometer.

Skiløyper

Takket være nysnøen er det oppkjørte løyper en rekke steder. Eksempler på steder en kan gå på ski er Frøsetmarka skianlegg på Støren, Singsås, Soknedal, Budal, Kvennabakken på Hovin, Jårakjølen på Hølonda og altså Skjetnemarka/Skjetnemyra.