Fikk tilbake førerkortet etter påkjørsel

En melhusbygg i midten av 30-årene kjørte inn i en stillestående bil som sto i kø i Storlersbakkan, og fikk førerkortet beslaglagt. Sør-Trøndelag tingrett mener at mannen med skjellig grunn kan mistenkes for å ha vært uaktsom, og viser til at mannen har forklart at det ikke var andre forstyrrende faktorer i trafikkbildet.

Påkjørselen førte til at en person ble fraktet til sykehus og det oppsto materielle skader. Farten skal ha vært 30–40 km/t, og retten mener at det må ha vært mer enn et øyeblikks uoppmerksomhet.

Imidlertid mener tingretten at mannens førerkort ikke skal beslaglegges fram til saken er endelig avgjort. Påtalemyndigheten hadde bedt om midlertidig tilbakekall av førerretten, og har vist til at mannen ved domfellelse må regne med å få førerkortet inndratt i tre måneder.

Mannen opplyste i retten at han trenger førerkort i forbindelse med jobb og familiesituasjon. Retten mener det må tas hensyn til at siktede er en erfaren sjåfør som har kjørt mye i en årrekke, og mener at det ikke er nødvendig å inndra førerkortet fram til saken er avgjort.