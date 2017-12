- En edru person bør sende opp rakettene

Nyheter

Ved fjorårets nyttårsfeiring ble det registrert 65 uhell med fyrverkeri. Det er en økning på 20 prosent sammenlignet med året før.

- Jeg håper ikke fjorårets økning representerer en ny trend, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

Etter at pinneraketter ble forbudt i 2008 har antallet skader på personer og materiell stabilisert seg på et lavere nivå. Sammenligner man gjennomsnittet for de siste fem årene før forbudet mot pinneraketter med gjennomsnittet for de siste fem nyttårsfeiringene, så er antallet skadde personer redusert med 68 prosent. Det viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

- Fyrverkeri og beskyttelsesbriller hører sammen

Fortsatt er det fingre, ansikt og øyne som er mest utsatt for skade ved bruk av fyrverkeri. DSB fikk rapportert 10 øyeskader etter fjorårets nyttårsfeiring, mens øyeavdelinger ved landets sykehus behandlet i alt 12 øyeskader hvorav fire alvorlige. Ingen av de skadde rapporterte å ha brukt beskyttelsesbriller.

- Vi har sagt det før og har gode grunner for å gjenta det. Fyrverkeri og beskyttelsesbriller hører sammen. Fyrverkeri er eksplosiver som må behandles deretter, understreker Søtorp.

Det er særlig menn som skades ved bruk av fyrverkeri. Statistikken for fjoråret viser at 62 prosent av totalt 52 skadede personer var menn. 15 prosent var kvinner, mens for 23 prosent av tilfellene var kjønn ikke oppgitt.

Alkoholinntak kan medføre ulykker

Søtorp mistenker at en del av personskadene knyttet til fyrverkeri har sammenheng med høyt alkoholinntak.

- Med inntak av alkohol reduseres vurderingsevnen og reaksjonstiden øker. Derfor er vårt råd at en edru person tar seg av oppskytingen, sier Søtorp.

Han ber ellers publikum om å respektere aldersgrensen på 18 år for kjøp og bruk av fyrverkeri. Unntaket er mindre stjerneskudd som har 12-årsgrense. Han ber også alle som skal skyte opp fyrverkeri om å lese bruksanvisningen nøye. Dessuten er det gode råd å få hos forhandlerne.

- Brannvernforeningen har på oppdrag fra DSB kurset og sertifisert fyrverkeriforhandlere siden 2010. Derfor kan det være fornuftig å benytte seg av deres kompetanse på dette fagfeltet, fremholder Søtorp.