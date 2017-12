Få tenker brannsikkerhet på hytta

Nyheter

Nordmenn strømmer til hyttene sine i jul- og nyttårshelgen. For mange er det lengselen etter snø i juletiden som er drivkraften. Men samtidig øker brannfaren drastisk, og statistikk viser at desember er en av de verste månedene mht. brann i hytter og fritidsboliger.

– Begynner det å brenne i fritidsboliger er man i stor grad overlat til seg selv å slokke den. Det kan ta lang tid for det lokale brannvesenet å rekke fram, derfor er det svært viktig at man har slokkeutstyr tilgjengelig i fritidsboligen, sier forebyggingsekspert Øyvind Setnes hos Tryg Forsikring i en pressemelding.

Uten røykvarslere

Hytter og fritidsboliger har nå samme lovpålagte krav om slokkeutstyr og røykvarslere som en vanlig bolig. Til tross for dette brenner det i rundt 1000 fritidsboliger per år i Norge i snitt. En undersøkelse foretatt i fjor av Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring viser at hele 15000 hytter mangler slokkeutstyr, og at 8000 hytter er fullstendig uten røykvarslere.

– Hadde flere tatt brannsikkerheten på alvor kunne mange av brannene vært unngått. Dessverre ser vi at brannårsaker der menneskelige handlinger er årsaken er på topp i desember, sier Setnes.

Flest branntilfeller i Sør-Trøndelag

Undersøkelsen viser også at mer enn 30.000 hytteeiere i Norge har opplevd brann på nært hold det siste tiåret. Mange branner oppstår med bruk av ildsted samt håndtering av aske fra ildstedet. Halvparten av de spurte sier de kaster askeavfallet i naturen, søppelet eller andre steder. En glo kan leve i flere døgn i en askehaug. Derfor anbefales det sterkt å kaste askeavfall i en ildfast beholder.

I følge statistikk fra Finans Norge er det hytter i Østfold, Sør-Trøndelag, Hordaland og Rogaland som har flest branntilfeller i desember knyttet til menneskelig feil.

Samlede utbetalinger etter branner i hytter og fritidshus i 2015 var på 260 millioner kroner.