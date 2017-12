Slik sikrer du barnas digitale julegaver

Nyheter

Smarttelefoner, nettbrett og spillkonsoller topper julegavelistene hos de største forhandlerne av forbrukerelektronikk. Men det er få foreldre som gjør tiltak for å sikre trygg bruk.

– Det følger med et ansvar når du gir slike julegaver, mener Stefan Langva, adm. direktør i Codan Forsikring.

YouGov har utført en landsrepresentativ undersøkelse for Codan Forsikring.

– Det ser ut til å være lav kunnskap om hvordan foreldre kan gjøre elektronikkproduktene tryggere å bruke for barna, sier Stefan Langva om funnene i undersøkelsen.

– Bør ha kontroll

Undersøkelsen til Codan Forsikring viser at kun 22 prosent kjenner godt til og bruker foreldrekontrollfunksjonen i nettleseren, og at bare 18 prosent har personverninnstillingene på høyeste nivå.

– Fra et beskyttet liv i nærmiljøet, åpner hele verden seg for barnet via nettet. Ofte får barn sitt første nettbrett når de er svært små, og mange får telefon rundt 8-10-årsalderen. Da sier det seg selv at foreldre bør ha kontroll over hva barnet ser på nettbrettet eller smarttelefonen, sier Langva.

Kun 10 prosent sier at barna bruker barnevennlige søkemotorer som Kvasir Junior og Yahoo Kids. Kun 8 prosent har barnevennlige filtreringsprogram. Hele 52 prosent gjør ikke noen av de overnevnte tiltakene for å sikre barna på nettet.

Topper julegavelistene

Madeleine Schøyen Bergly er kommunikasjonsansvarlig i Elkjøp og Lefdal. Hun forteller at det ikke er noen tvil om at elektronikk er populært som julegave, og særlig spillkonsoller, nettbrett og mobiler.

– Disse produktene faller ofte i smak under julegaveshoppingen og topper salgslistene våre hvert eneste år, sier hun.

Hun anbefaler å sette opp foreldrekontroll på mobil og nettbrett, men minner også om at man kommer langt med sunn fornuft når det gjelder barns bruk av elektronikk.

– Når man skal lære barna nettvett, kan det være smart å snakke med andre foreldre og ta opp temaet på skolen. Om man har felles retningslinjer, vil det være enklere for foreldrene å følge dette, samt lettere for barna å følge reglene, sier Schøyen Bergly.

