Levende julekrybbe i Melhus kirke

Sokneprest Kjell Arne Morland holdt preken under årets julegudstjeneste i Melhus kirke om markering av juleevangeliet for 500 år siden. Bakgrunnen var 500-årsjubileet for reformasjonen, og soknepresten minnet om at kirkene ikke hadde juletre da. I stedet var det vanlig i Tyskland å ha levende julekrybbe i landsbyene.

Å få være en del av julekrybba for 500 år siden var stas, fortalte Morland. I 2017 tok det litt tid før noen meldte seg til å være en del av den levende julekrybba i Melhus kirke. Fra menigheten stilte folk sporty opp som hyrder og vise menn, og soknepresten tok for seg det som skjedde i Betlehem for 2017 år siden. For 500 år siden var det ifølge soknepresten, vanlig å danse rundt julekrybba. Under julegudstjenesta sang menigheten Luther-salmen "Fra himlen høyt jeg kommer" stående.

Begge gudstjenestene i Melhus kirke på julaften var fullsatte, og det innebærer at 1000 var i kirka i løpet av julaften. Leif Idar Skei sang "O helga natt" som postludium, og fikk velfortjent applaus etterpå. Ved orgelet satt kantor Christine Goedecke, og avsluttet gudstjenesta med "Bjelleklang". Jan Horg spilte på obo.

Under den første julegudstjenesta spilte Melhus skolekorps. For noen år siden ble tidspunktene for julegudstjenestene endret for å få mer jevn fordeling. Da hadde det vært eksempler på så mange kom på den første julegudstjenesta at folk måtte stå langs veggene fordi det ikke var sitteplasser nok.

God stemning da barna overnattet i kirka 10-åringene i Melhus menighet fikk tilbud om å overnatte i kirka.

Julaften har det vært gudstjenester i kirkene rundt om i bygdene.