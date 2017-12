– Ikke gi kjæledyret ditt julemat

Nyheter

Jul betyr god mat for de fleste av oss. Men tro ikke at god julemat i form av pinnekjøtt og ribbe også er godt for hunden. Det er helt feil og kan i verste fall ende i en tragedie. Veterinærer opplever en kraftig økning i antall hunder og katter som trenger behandling på grunn av julen.

– Hunder tåler som regel ikke fremmed mat, og fet julemat samt julesnop som sjokolade kan føre til alvorlig magetrøbbel og forgiftning hos hunder, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Sjokolade er farlig

Julen kan være en slitsom tid for mange kjæledyr. Huset bugner over av julemat og julesnop, og det er ikke bare mennesker som lar seg friste. Dessverre ender spesielt mange hundeeiere opp hos dyrlegen i julen.

– Den vanligste juleskaden er hunder og katter som har spist noe de ikke skulle.

For hundene sin del er det oftest alle typer sjokolade, men også druer, rosiner, store bein, bolledeig og ting som kan sette seg fast i mage-tarm-kanalen, sier veterinær Tor Kvinge.

For kattene er julepynt og giftige planter den største trusselen.

– Vi ser helt klart en økning i antall hunder og katter som trenger behandling på grunn av julen. Årsaken er at det ligger mer rester fremme enn vanlig, som for eksempel sjokolade, sier Kvinge.

Behandling kan bli dyrt

De største feilene som spesielt hundeeiere gjør kan imidlertid unngås. Derfor bør julen være en tid på året hvor dyreeiere sjekker hvilken dyreforsikring de egentlig har, slik at man er sikker på hva denne dekker om for eksempel kjæledyret ditt plutselig må opereres.

Prisen for å behandle en pinnekjøtt-forgiftet hund kan fort komme opp i titusenvis av kroner.

– Forgiftningsskader øker i juletiden, men erfarne hundeeiere vet at tradisjonell julemat og julesnop for oss mennesker kan være farlig å få i seg for våre firbeinte venner, sier Brandeggen.

Nordmenn bruker en halv milliard kroner i året på å forsikre sine firbeinte kjæledyr. I en fersk forbrukertest av dyreforsikringer, gjennomført av Norsk Familieøkonomi, kommer Tryg Forsikring best ut.

Slik unngår du at julen blir en kattepine: