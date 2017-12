Forlat aldri et levende lys

Nyheter

Desember er måneden for julekos og julelys, men også årets travleste måned for brannvesenet. Det brenner i nesten 50 prosent flere boliger i julemåneden enn i en gjennomsnittlig måned ellers i året.

- Uforsiktig bruk av levende lys og levende lys i kombinasjon med juledekorasjoner er typisk brannårsak, sier brannekspert Odd Magne Skjerping.

Røykvarslere redder liv - Benytt røykvarslerdagen 1. desember til å bytte batteri og teste røykvarslerne dine, oppfordrer Stig Onsøyen, branninspektør i Gauldal brann og redning.

Hver tredje brann i adventstiden har åpen ild som årsak, viser tall fra Direktoratet for Brannsikkerhet og beredskap (DSB).

Lett antennelig

- Ikke la adventslys og andre levende lys stå i nærheten av brennbart materiale som gardiner og andre bevegelige lette tekstiler. Hold unna papir, dekorasjoner eller brennbar væske, er Skjerpings klare råd.

Hjemmelagde juledekorasjoner og julepynt i butikkene er ofte laget av lett antennelig materiale som papir og trevirke.

- Et øyeblikks uoppmerksomhet eller et blaff er alt som skal til før brannen er et faktum, sier han. Barn som svinser forbi, dører som åpnes og lukkes gir trekk og blafring som raskt kan gi full fyr.

Åpen flamme

Ifølge DSB vil forløpet være en brann med åpen flamme og rask temperaturutvikling. Røyken har forholdsvis høy temperatur og små partikler som sprer seg fort. Det er ikke uvanlig at overtenning kan skje i et rom innen tre minutter.

- Selv om vi er vant til å bruke levende lys, er det all grunn til å være forsiktig, sier Skjerping.

- Forlat aldri levende lys, og slukk lysene om du må gå ut av rommet. I disse julefesttider er det ekstra viktig å sørge for at du ikke sovner før lysene er slukket, sier han.

Nordmenn er Europas største forbrukere av stearinlys per innbygger. Branneksperten i Frende minner om at det finnes mange fine dekorasjoner med LED-lys, og en rekke batteridrevne og oppladbare lys.

- Disse er flammeløse, men kan ha lys som blafrer og minner om originalen. Den store fordelen er at du utelukker brannfare, sier han.

Røykvarsleren redder liv

Etter levende lys, er røyking hyppig brannårsak i jula. Vi fyrer i peis og ovner for kos og varme, og bruker mer strøm enn vanlig, også det øker risikoen for brann.

- Så sjekk for all del at røykvarsleren virker. Tidlig varsling om brann kan gi deg mulighet til å redde deg selv og andre, og kanskje slukke brannen, sier Odd Magne Skjerping i Frende Forsikring.

Telys skal ikke plasseres direkte på bord eller duk, men på noe som tåler høy temperatur. Telysholderen bør være åpen og gi god lufting. Ved å bruke tette holdere vil det kunne gi overoppheting og farlig oppflamming.

Hvis det soter fra flammen, kan det være et varsel om for dårlig lufttilførsel. Hvis telyset flammer opp, må det aldri helles vann på, da dette kan føre til en oppflamming. Kvel flammen, ikke blås.