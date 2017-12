Slik unngår du ulykker i juletrafikken

Nyheter

Hvert år skjer det drøye 80 ulykker med personskader i juletrafikken. Høy fart og forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er gjengangere.

– Tilpass farten etter forholdene, ikke stress og sørg for at både passasjerer og julegaver er godt sikret. Slik kan vi alle bidra til en trygg reise i juleferien, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Ødela 50 meter med autovern E6 i Melhus ble delvis stengt etter at sjåfør mistet kontrollen over semitrailer.

I juletrafikken i 2016 ble det registrert 78 alvorlige ulykker og to personer omkom. I 2015 og 2014 var det ingen som mistet livet på norske veier i forbindelse med juleferien. I gjennomsnitt har litt flere enn to personer mistet livet i trafikken hver jul de siste årene.

Mer enn statistikk

I perioden 2012 til og med 2016 har ingen omkommet i juletrafikken i Østfold, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Hordaland, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark.

– Dette er mer enn bare tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn. Kampen mot trafikkdøden er en av samfunnets viktigste kamper, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegvesenet gir fortløpende informasjon om juletrafikken.

– Jeg ønsker meg en jul uten drepte og hardt skadde i trafikken, sier vegdirektøren. Han forsikrer at Vegvesenet bidrar med god informasjon, råd og tips for at alle trafikanter skal være best mulig forberedt på vær- og føreforhold i jule- og nyttårshelgen.

– Folk er stort sett flinke og tar det med ro. Men vi er likevel litt urolig. Stor trafikk, sammen med krevende veg- og værforhold i desember, betyr økt risiko, sier Gustavsen.

Tenk sikkerhet når du pakker bilen

Visste du at et løst nettbrett vil ha en kraft på 24 kg ved en bråstopp i 50 km/t? Økes farten til 70 km/t, vil kraften bli 36 kg, og ved 100 km/t er vi oppe i en kraft på hele 96 kg.

– Løse gjenstander i bilen, enten det er nettbrett eller en hyggelig julegave, kan ta liv i en kollisjon, sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Tenk derfor sikkerhet når du skal pakke bilen i forbindelse med årets juleferie.

Fullastede biler er et vanlig syn i juletrafikken. Gaver, bagasje, skiutstyr og annet er med når folk skal besøke familie eller tilbringe noen dager på hytta.

– Ved en ulykke eller bråbrems vil usikrede gjenstander bak slynges fremover. Dette utgjør en stor fare for fører og passasjerene. Mangelfull og dårlig sikring av last i bil fører til at skadeomfanget blir større i mange ulykker, sier Ranes.

– All last må sikres forsvarlig før du starter kjøringen. Vi vil ha alle trygt fram og tilbake i jula, er budskapet fra Ranes.

Kolonnekjøring kan ta tid

Når Vegtrafikksentralen melder om kolonnekjøring, bør du vurdere å utsette reisen eller velge en annen vei. Det er rådet fra Statens vegvesen.

– Desember kan by på skiftende vintervær. Selv om det er pent og bart i lavlandet, kan forholdene være helt annerledes på høyfjellet. Dette ser ut til å komme som en overraskelse på folk hvert år, sier fungerende kontorsjef ved Vegtrafikksentralen i Oslo, Birte Roverudseter – som sammen med sine kolleger på landets fem vegtrafikksentraler følger trafikkavviklingen døgnet rundt.

– Hvor mange biler og personer som kan være med i en kolonne, avhenger av hvilken kapasitet det er til å redde folk ut fra fjellet hvis en kolonne kjører seg fast. Vær forberedt på at ventetiden kan bli lang når det er mange biler som skal over fjellet. Det kan tidsmessig lønne seg å velge en annen vei selv om den er lengre, sier Roverudseter.

Hun legger til at der det ikke finnes omkjøringsmuligheter, bør bilistene forberede seg godt eller vurdere om reisen kan utsettes til værutsiktene er bedre.