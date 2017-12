Nyheter

- Vi har fått tips fra en innringer om at veien er sperret. De to vogntogene kommer seg ikke av flekken, uten at vi kjenner til årsaken ennå, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt.

Politiet meldte om hendelsen klokka 05.26. Det er snakk om i sørgående felt ved Presthus.