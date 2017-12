Trøndelag kommer dårligst ut

Nyheter

Det er fremdeles usikre utsikter for helgas julevær, men i grove trekk vil julaften bære preg av mildvær og lite snø. Mange steder ser juleværet imidlertid riktig bra ut, ifølge vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Geir Ottar Fagerlid.

Nordland og Trøndelag vil oppleve mer ustabilt vær, med temperaturer på plussiden både på julaften og første juledag.

– Kystområdene fra Rogaland og helt opp til Lofoten får pålandsvind, mildvær og regn, sier Fagerlid.

Ingen hvit jul

Når det nærmer seg kveld vil temperaturene synke, og en del av regnet vil gå over til snøbyger. Det er imidlertid på innlandet snøen da mest sannsynlig vil falle.

Den milde lufta vil også medføre at snøen som har lagt seg på lavlandet på Vestlandet vil smelte mange steder, opplyser meteorologen. Han legger til at utsiktene for en hvit jul landet over er dårlig.

– Det blir mildvær og bar bakke. Du må inn i dalene, fjordene og fjellene for å finne nedbør som snø.

Ifølge meteorologen vil juleværet i Agderfylkene lengst sør i landet befinne seg i sjiktet mellom været i øst og vest.

Kommer best ut

Østlandet, Troms og Finnmark ser ifølge Fagerlid ut til å ha trukket det lengste julestrået.

I nord vil temperaturene ligge på minussiden både på julaften, første juledag og kanskje også videre inn i romjula. På Østlandet ser det ut til å bli lite vind og nedbør – og mye oppholdsvær.

– Det ser positivt ut. Lite eller ingen snø og masse bra vær, sier Fagerlid til NTB.

Store nedbørsmengder lille julaften

På grunn av mildværet, er ikke Fagerlid veldig bekymret for glatte veier i julehelgen. Han mener derimot folk bør være oppmerksomme på store nedbørsmengder på Vestlandet lille julaften.

– Hvis mange drøyer reising til lørdag, kan man belage seg på mye nedbør, også i fjellovergangene i Sør-Norge, sier han.

Nedbøren trenger ikke å bety at veier vil bli stengt, fordi mildværet vil sørge for at mye av nedbøren som faller er regn.

Fagerlid mener imidlertid det er være lurt å være oppmerksom på snøskredfare.