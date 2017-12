Nyheter

Vintersolverv inntreffer i år på torsdag 21. desember, og torsdag er altså årets korteste dag. Soloppgangen er like før klokka 10, og så er det solnedgang allerede i 14.30-tida.

Dagen omtales ofte som solsnu. Sola snur naturligvis, men det oppleves som at sola snur på sin lave ferd over horisonten slik at vi daglengden øker.

Det milde været ser ut til å vedvare fram til julaften, og så ventes det minusgrader igjen. Fra 1. juledag ventes det oppholdsvær.