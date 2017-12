Øvelseskjørte med promillesjåfør

Nyheter

23. februar i år var en 39 år gammel mann fra Øst-Europa ledsager da sønnen skulle øvelseskjøre i Melhus. Da en kvinne møtte 39-åringen på Melhustorget, kjente hun at det luktet alkohol av ham. Hun så at han satte seg inn i bilen sammen med sønnen sin, og ringte politiet for å varslet.

Høy promille

Politiet rykket ut og pågrep mannen hjemme i Klæbu, og en blodprøve viste at han hadde over to i promille. Blodprøven ble tatt en tid etter øvelseskjøringa fordi det tok noen minutter før politiet fikk pågrepet mannen og fikk ham til blodprøvetaking. I Sør-Trøndelag tingrett forklarte mannen at han drakk alkohol etter at kjøringa, men retten mener at det vesentlige av inntaket må ha skjedd før kjøringa fordi han hadde fallende promille.

Retten mener at selv om mannen skal ha drukket brennevin etter at kjøreturen var over, må han ha hatt langt over én i promille under øvelseskjøringa. I rettspapirene fra Sør-Trøndelag tingrett viser retten til den sakkyndige erklæringa, forklaringa fra vitnet som møtte tiltalte på Melhustorget og en politibetjent at 39-åringen virket beruset da han kom inn på Melhustorget.

Kjørte på nytt

Mannen ble fratatt førerkortet etter denne kjøreturen, men 23. juli var han likevel ute på biltur. Da ble han stanset i rutinekontroll, og han hadde da ifølge en prøve, over to i promille under kjøreturen. 39-åringen har erkjent straffeskyld for promillekjøring og for at han kjørte uten førerkort. I rettspapirene kommer det fram at mannen er tidligere dømt for kjøring i påvirket tilstand.

Dommen lød på fengsel i 45 dager, 22.000 kroner i bot og tap av førerrett i Norge i fire år.