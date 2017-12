Var på tyveriraid i Norge og ble pågrepet på Hovin

Nyheter

Sør-Trøndelag tingrett festet ikke lit til at en litauisk mann i 40-årene jobbet som budbilsjåfør for privatpost mellom utlandet og Norge, og mente at han var på tyveriraid. Mannen brøt seg blant annet inn hos to bedrifter på Hovin. Etter innbruddet ble mannen og en annen pågrepet med bilen full av tyvegods.

Ifølge retten er mannen en såkalt mobil vinningskriminell, og at anbefalinga fra Høyesterett om å reagere strengt mot mobile vinningskriminelle. Mannen er dømt for fem ulike reiser til Norge der han stjal til sammen verdier for omtrent en million kroner. Retten mener at mannen har sammen med en medsiktet, har vært på rekognosering før tyveriene ble begått.

I fjor brøt han seg inn flere steder i Engerdal, og i juli tok han en tyverirunde i Østerdalen. I august var turen kommet til Sør-Trøndelag, og den ene dagen var han i Meråker mens Hovin fikk besøkt 18. august. På Hovin tok han seg inn i XL Bygg og hos byggefirmaet R. Samdal Snekkeri der han tok verktøy, andre varer og en tilhenger.

Mannen ble dømt for 12 forhold, og har tilstått de fleste. Dommen lød på fengsel i ett år og 10 måneder, og han må også betale erstatning for det han har stjålet. I retten viste mannen til at han har forsørgeransvar for tre barn, og at han ikke har fått møtt det minste barnet fordi han har sittet i varetekt. Imidlertid mener retten at det ikke kan tas hensyn til at et lengre fengselsopphold vil være en stor belastning for familien hjemme i Litauen, men har gitt en mildere dom. Ifølge retten skulle mannen ha fått en dom på to år og seks måneder. Både mannen og aktor har godtatt dommen.

