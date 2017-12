Trafikkulykke ved Klettkrysset skapte kø på E6

Nyheter

Lørdag ettermiddag klokken 16.31 meldte politiet på Twitter at det hadde vært en trafikkulykke på E6 cirka 500 meter fra Klettkrysset retning Melhus.

En politipatrulje rykket ut til stedet og kunne opplyse at det hadde vært påkjørsel bakfra.

Tre personer og to kjøretøy var involvert i ulykken. En person fikk oppfølging for en nakkeskade av ambulanse på stedet.

Ifølge politiet gikk trafikken sakte forbi ulykkesstedet og kun et kjørefelt var en lengre periode åpen. Klokken 17:49 meldte politiet at veien var åpen for trafikk igjen.